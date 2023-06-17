Рогов заявил о попытках МАГАТЭ сфотографировать блокпосты армии России

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты российской армии на Запорожской АЭС. Об этом «РИА Новости» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ», — сообщил Рогов. Он подчеркнул, что это «никак к их прямой деятельности не относится».

Рогов упрекнул инспекторов в том, что их «не волнует ситуация на атомной станции» и они «не возмущены обстрелами» со стороны Украины, разрушением Каховской ГЭС и обмелением Днепра в районе АЭС. Он добавил, что «ситуация охраны и защиты» электростанции «их сильно волнует с точки зрения иностранной разведки».

15 июня делегация МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал, что украинские военные обстреляли инспекторов, когда они возвращались на Украину с территории станции. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, а глава организации Рафаэль Гросси прибыл в подконтрольный Киеву город Запорожье.

В агентстве подтвердили факт обстрела. «Конвой был остановлен, несколько минут была отчетливо слышна стрельба, но непосредственной опасности для колонны не было», — сообщили в МАГАТЭ.

Гросси и другие сотрудники агентства провели инспекцию станции после разрушения плотины Каховской ГЭС, расположенной ниже по течению Днепра. По словам главы МАГАТЭ, станции хватает воды для охлаждения, но ситуация остается серьезной.

Запорожская АЭС с прошлого года подвергается обстрелам. Гросси не раз заявлял, что в связи с этим там складывается сложная, опасная ситуация. Ранее он предлагал несколько принципов обеспечения безопасности станции, в которые в том числе входило условие, при котором ЗАЭС не будет использоваться как склад или база для тяжелого вооружения или место дислокации военных. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что на территории станции никогда не размещали тяжелое вооружение или военных.