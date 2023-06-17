В МИД Франции выступили за сохранение диалога с Россией

Франция считает важным сохранение каналов диалога с Россией, в том числе на высшем уровне, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в интервью телеканалу LCI.

«У нас есть возможность говорить с президентом России Владимиром Путиным и моим российским коллегой Сергеем Лавровым, и наши посольства находятся в контакте, сохраняются и другие каналы [связи]», — сказала Колонна (цитата по ТАСС).

Министр отметила, что «Франция не участвовала в попытках объявить Россию террористическим государством, поскольку считает важным сохранять диалог».

Колонна неоднократно высказывалась за сохранение контактов с Россией. «Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом», — говорила министр в октябре прошлого года, отметив, что сторонам нечасто удается найти точки соприкосновения. Примером успешного взаимодействия она назвала отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Глава французского МИД также призывала создать условия для диалога между Россией и Украиной, чтобы вернуть их к мирным переговорам. По ее мнению, ответственность за это лежит «на всех странах».

В Кремле ранее неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорам, но не видит готовности к диалогу со стороны Украины. Москва настаивает на необходимости признания Киевом итогов референдумов о присоединении Крыма и четырех новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент Украины Владимир Зеленский называл нереализуемыми мирные планы, которые не содержат пункта о выводе российских войск с Украины.