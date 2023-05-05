Глава МИД Франции допустила возобновление звонков Макрона Путину

Президенты России и Франции не созванивались с сентября прошлого года. Глава французского МИДа допустила, что Макрон может возобновить звонки, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей

Фото: Григорий Дукор / ТАСС

Французский президент Эмманюэль Макрон может возобновить звонки президенту России Владимиру Путину, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей, заявила в интервью France Inter министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции», — сказала она, отметив, что президенты не разговаривали с осени прошлого года.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Катрин Колонны, сказала, что «режим тишины» между главами России и Франции установлен по инициативе Парижа. «Еще недавно мы поддерживали интенсивные и исключительно доверительные контакты, практически полностью сведенные на нет по инициативе французской стороны, поэтому мы были весьма удивлены словами министра о неких сохраняющихся, как можно было понять, активных контактах между нашими президентами, которые необходимо продолжать», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).

После начала российской военной операции на Украине французский лидер неоднократно призывал стороны к переговорам и множество раз созванивался как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. О последней такой беседе в Кремле сообщали 11 сентября 2022 года.

В феврале 2023 года Макрон призвал усилить поддержку Украины, поскольку Россия, по его словам, предпочла развитие конфликта мирным договоренностям. Париж передал Киеву несколько пакетов помощи, а также первым одобрил поставки Украине танков западного производства — колесных AMX-10 RC. Зеленский тогда отмечал, что видит изменение позиции Макрона по отношению к Москве со времени, когда тот говорил о недопустимости унижения России.

В апреле, после поездки в Пекин, президент Франции поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать мирную инициативу по Украине с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И, писал Bloomberg. Комментируя эти сведения, в Пекине заявили о поддержке мирных инициатив Парижа.

Россия критикует поставки западного оружия Украины и настаивает, что военная операция все равно достигнет своих целей. В Кремле говорили, что не признают инициативы по урегулированию, если они не будут учитывать присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.