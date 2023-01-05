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МИД Франции заявил о необходимости сохранить диалог с Россией

Глава МИД Франции: у нас есть контакты с Россией и мы хотим их сохранить
Катрин Колонна
Катрин Колонна (Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Франции считают необходимыми контакты с Россией. Об этом заявила глава МИД страны Катрин Колонна в интервью телеканалу LCI, ее выступление цитируется в Twitter канала.

«У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией. <...> Я имела возможность говорить с (главой МИД России) Сергеем Лавровым, мы пересекались на международных конференциях, например, на полях G20. Кроме того, у нас есть посол в России», — сказала Колонна (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что дипломатические контакты между странами остаются, «даже если они не всегда простые».

В октябре Колонна также сообщала, что выступает за сохранение диалога с Москвой. «Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом», — заявила министр, отметив, что сторонам нечасто удается найти точки соприкосновения. Примером успешного взаимодействия она назвала отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

С начала военной операции России на Украине Франция в числе других стран НАТО и ЕС оказывает помощь Киеву, поставляя оружие. 4 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега пообещал передать Киеву легкие танки и БТР «Бастион». Как позже уточнил телеканал France 24 со ссылкой на сообщение Елисейского дворца, речь шла о поставке танков AMX-10 RC.

Теги
МИД Франции Россия международные отношения
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