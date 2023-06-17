В Севастополе возобновили электроснабжение после сбоя на подстанции

Компания «Севастопольэнерго» полностью восстановила подачу электроэнергии после сбоя автоматики на подстанции. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в своем телеграм-канале.

«Запитали всех. <...> Подключили уже основных абонентов, теперь осталось только нам запитать Севастопольскую ТЭС и понять, в чем причина», — рассказал он. Горлов добавил, что из-за сбоя на подстанции в городе также наблюдались проблемы с водоснабжением. Сейчас все восстановлено.

Свет в нескольких районах Севастополя пропал поздно вечером 16 июня. Глава города Михаил Развожаев сообщил, что причиной стало отключение автоматики на подстанции «Севастополь». Позже в «Севастопольэнерго» рассказали, что произошло повреждение оборудования на ТЭЦ. В результате без электроэнергии остались 80% потребителей города.