Житель Севастополя сбил квадрокоптер «подручными средствами»

Вид на порт в Инкермане (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Житель Инкермана в Севастополе «подручными средствами сам сбил квадрокоптер» с камерой, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Полеты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», — добавил он.

Власти многих регионов России запретили полеты дронов — в основном такие решения были приняты после установления в разных субъектах различных уровней реагирования. В севастопольской администрации говорили, что «в связи с проведением специальной военной операции по представлению Министерства обороны Российской Федерации установлен временный режим запрета использования воздушного пространства в Республике Крым, городе Севастополе и части акватории Черного моря».

Город с начала военной операции не раз подвергался атаке беспилотников. 25 мая Развожаев сообщил, что военные отразили такое нападение в районе Качи — поселка на берегу Черного моря к северу от Севастополя.