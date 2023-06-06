Жителей Севастополя призвали не верить фейкам о заражении воды радиацией

Горожане на набережной Севастопольской бухты (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Представители украинского Центра информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) звонят жителям Севастополя и распространяют ложную информацию о заражении воды радиацией, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Звонят с разных телефонов севастопольцам, представляются МЧС. Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72-х часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в три раза. Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой», — рассказал Развожаев.

Губернатор заверил, что «в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно», а сейчас в городе все спокойно.

По мнению Развожаева, Киев начинает «выжимать из ситуации с Каховской ГЭС все». На гидроэлектростанции, расположенной вблизи Новой Каховки Херсонской области, утром 6 июня произошло разрушение плотины. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов разрушились задвижки и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Местные власти объявили эвакуацию. Власти Украины начали эвакуировать жителей правого берега Херсона (находится под контролем Киева).

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве плотины и назвал произошедшее терактом. Киев потребовал созвать Совет Безопасности ООН в связи с произошедшим. В Кремле отвергли обвинения и заявили, что произошедшее является «преднамеренной диверсией» украинской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал ее с неудачным наступлением ВСУ.