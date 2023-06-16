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Жители Севастополя остались без света из-за неполадок на подстанции

Губернатор Развожаев: свет в Севастополе отключился из-за неполадок на подстанции
Света нет в некоторых районах Севастополя. По предварительным данным, отключилась автоматика на подстанции, сообщил губернатор Развожаев. Работы по восстановлению уже идут, они продлятся несколько часов, добавил он
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В работе системы подачи электроэнергии в Севастополе произошел сбой, по предварительным данным, на подстанции отключилась автоматика, работы по восстановлению уже идут, заявил глава города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции «Севастополь». Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям Севастополя. Им потребуется несколько часов», — написал он в Telegram.

Жители Севастополя остались без света из-за неполадок на подстанции
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Телеграм-канал «ЧП/Севастополь» пишет, что в некоторых районах уже включилось электричество, однако «напряжение скачет». Канал также опубликовал видео, где видно, что в городе ходят троллейбусы. Согласно карте в одном из сообщений канала, свет отключался в том числе в центральных районах Севастополя.

Выехавший на место заместитель губернатора Евгений Горлов позже рассказал, что свет к 22:40 мск дали почти всем абонентам, без электричества остаются жители Корабельной стороны (южная сторона Севастопольской бухты, где находится Нахимовский район города).

«Севэнерго» ответило, что сейчас включили практически всех, кроме Корабельной стороны, поскольку она непосредственно запитывается от подстанции «Севастопольская». Все держим на контроле, причины выясняются. Сейчас ведутся работы на подстанции», — сообщил Горлов.

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Спустя чуть больше 15 минут он рассказал, что электричество дали всем абонентам. «Осталось нам только запитать Севастопольскую ТЭС и понять, в чем причина», — добавил замгубернатора.

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Севастополь Михаил Развожаев отключение электричества
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