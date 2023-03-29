Генсек ООН заявил о «сдвиге тектонических плит» в геополитике

Антониу Гутерриш (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Мир находится «в разгаре драматических потрясений», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Стенограмма его обращения к участникам организованного США «саммита за демократию» опубликована на сайте международной организации.

«Технологии меняют жизнь, какой мы ее знаем; тектонические плиты геополитики сдвигаются, и с глобальными угрозами не может справиться какое-либо одно государство или одна организация самостоятельно», — сказал Гутерриш.

По его словам, именно демократические страны могут создать возможности для кардинальных перемен, «не прибегая к кровопролитию и насилию», они способны к самосовершенствованию. «И, что очень важно, они являются центрами широкомасштабного сотрудничества, основанного на принципах равенства, вовлеченности и солидарности», — добавил генсек ООН.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, Гутерриш назвал сложившуюся в мире геополитическую ситуацию худшей за всю его жизнь. В числе современных вызовов он упомянул конфронтацию США и Китая, военную операцию России на Украине и климатические изменения.