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Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони

Путин на ПМЭФ попросил почтить Сильвио Берлускони минутой молчания
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Президент России Владимир Путина на пленарной сессии ПМЭФ объявил минуту молчания в память о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.

По словам Путина, Берлускони «многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО».

Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони
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«Это был очень светлый человек и очень деятельный, энергичный. Я без всякого преувеличения считаю его такой личностью мирового масштаба. <...> Я бы попросил почтить его память минутой молчания», — сказал российский президент.

Берлускони — основатель партии Forza Italia («Вперед, Италия»). Он становился премьер-министром в 2001, 2005 и 2008 годах, а в 2011 ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году избрался в состав Европарламента от Италии. В прошлом сентябре победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.

Политик умер 12 июня в возрасте 86 лет из-за ухудшения состояния на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза. Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Берлускони и назвал его «настоящим другом».

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После начала российской военной операции на Украине Берлускони говорил, что разочаровался в поведении Путина, которого всегда считал «человеком демократии и мира».

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Владимир Путин Сильвио Берлускони минута молчания
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Владимир Путин

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Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

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