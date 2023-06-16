Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Президент России Владимир Путина на пленарной сессии ПМЭФ объявил минуту молчания в память о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.

По словам Путина, Берлускони «многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО».

Video

«Это был очень светлый человек и очень деятельный, энергичный. Я без всякого преувеличения считаю его такой личностью мирового масштаба. <...> Я бы попросил почтить его память минутой молчания», — сказал российский президент.

Берлускони — основатель партии Forza Italia («Вперед, Италия»). Он становился премьер-министром в 2001, 2005 и 2008 годах, а в 2011 ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году избрался в состав Европарламента от Италии. В прошлом сентябре победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.

Политик умер 12 июня в возрасте 86 лет из-за ухудшения состояния на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза. Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Берлускони и назвал его «настоящим другом».

После начала российской военной операции на Украине Берлускони говорил, что разочаровался в поведении Путина, которого всегда считал «человеком демократии и мира».