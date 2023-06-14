Кто пришел на похороны Сильвио Берлускони. Фоторепортаж
В Милане простились с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Он умер 12 июня в возрасте 86 лет. Государственные похороны прошли в кафедральном соборе города. Кто пришел на церемонию — в фоторепортаже РБК
Портрет Сильвио Берлускони в окне книжного магазина рядом с кафедральным собором Милана
Гроб Берлускони несут по Соборной площади
В центре: дети Сильвио Берлускони Элеонора, Барбара и Луиджи
Бывший тренер сборной России по футболу, экс-наставник клуба «Милан» Фабио Капелло (в центре)
Похороны были государственными, правительство в этот день объявило национальный траур
Дети экс-премьера Пьерсильвио и Барбара Берлускони
В центре: премьер-министр Джорджа Мелони и президент Италии Серджо Маттарелла
Помимо толпы на площади, на саму церемонию в собор пришли около двух тысяч гостей
Президент футбольного клуба «Милан» Паоло Скарони (в центре на первом плане). Берлускони был владельцем этого клуба на протяжении 30 лет — до 2016 года
Дочери Сильвио Берлускони Элеонора и Барбара (слева направо)
По сообщению ANSA, перед службой собравшиеся скандировали «Сильвио, Сильвио!» С началом службы вокруг собора стало тихо. Среди людей на площади было много футбольных фанатов
Слева направо: дочь Берлускони Марина и его вдова Марта Фашина