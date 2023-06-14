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Политика ,  
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Кто пришел на похороны Сильвио Берлускони. Фоторепортаж

В Милане простились с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Он умер 12 июня в возрасте 86 лет. Государственные похороны прошли в кафедральном соборе города. Кто пришел на церемонию — в фоторепортаже РБК
Портрет Сильвио Берлускони в окне книжного магазина рядом с кафедральным собором Милана
Фото: Yara Nardi / Reuters

Портрет Сильвио Берлускони в окне книжного магазина рядом с кафедральным собором Милана

Гроб Берлускони несут по&nbsp;Соборной площади
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Гроб Берлускони несут по Соборной площади

В центре: дети Сильвио Берлускони Элеонора, Барбара и Луиджи
Фото: Claudia Greco / Reuters

В центре: дети Сильвио Берлускони Элеонора, Барбара и Луиджи

Бывший тренер сборной России по футболу, экс-наставник клуба &laquo;Милан&raquo; Фабио Капелло (в центре)
Фото: Yara Nardi / Reuters

Бывший тренер сборной России по футболу, экс-наставник клуба «Милан» Фабио Капелло (в центре)

Похороны были государственными, правительство в этот день объявило национальный траур
Фото: Yara Nardi / Reuters

Похороны были государственными, правительство в этот день объявило национальный траур

Дети экс-премьера Пьерсильвио и Барбара Берлускони
Фото: Yara Nardi / Reuters

Дети экс-премьера Пьерсильвио и Барбара Берлускони

В центре: премьер-министр Джорджа Мелони и президент Италии&nbsp;Серджо Маттарелла
Фото: Claudia Greco / Reuters

В центре: премьер-министр Джорджа Мелони и президент Италии Серджо Маттарелла

Помимо толпы на площади, на саму церемонию в собор пришли около двух тысяч гостей
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Помимо толпы на площади, на саму церемонию в собор пришли около двух тысяч гостей

Президент футбольного клуба &laquo;Милан&raquo; Паоло Скарони (в центре на первом плане). Берлускони был владельцем этого клуба на протяжении 30 лет&nbsp;&mdash; до 2016 года
Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент футбольного клуба «Милан» Паоло Скарони (в центре на первом плане). Берлускони был владельцем этого клуба на протяжении 30 лет — до 2016 года

Дочери Сильвио Берлускони Элеонора и Барбара (слева направо)
Фото: Yara Nardi / Reuters

Дочери Сильвио Берлускони Элеонора и Барбара (слева направо)

По сообщению ANSA, перед службой собравшиеся&nbsp;скандировали &laquo;Сильвио, Сильвио!&raquo;&nbsp;С началом службы вокруг собора стало тихо. Среди людей на площади было много футбольных фанатов
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

По сообщению ANSA, перед службой собравшиеся скандировали «Сильвио, Сильвио!» С началом службы вокруг собора стало тихо. Среди людей на площади было много футбольных фанатов

Слева направо: дочь Берлускони Марина и его вдова Марта Фашина
Фото: Yara Nardi / Reuters

Слева направо: дочь Берлускони Марина и его вдова Марта Фашина

Фото: Claudia Greco / Reuters
Фото: Claudia Greco / Reuters
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Персоны
мультимедиа Сильвио Берлускони похороны
Сильвио Берлускони фото

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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