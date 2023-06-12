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Путин выразил соболезнования из-за смерти «настоящего друга» Берлускони

Путин назвал умершего Берлускони своим настоящим другом и дорогим человеком
Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. Президент России говорил, что их «связывают многолетние дружеские отношения», а экс-премьер-министр Италии называл Путина единственным выдающимся лидером на политической арене
Сильвио Берлускони и Владимир Путин
Сильвио Берлускони и Владимир Путин (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Президент России Владимир Путин выразил «глубокие соболезнования» в связи со смертью экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами», — отметил Путин. Он добавил, что для него лично Берлускони «был дорогим человеком, настоящим другом», мудростью которого он восхищался. Путин попросил передать «слова искреннего сочувствия и поддержки» родным и близким бывшего премьер-министра.

12 июня Сильвио Берлускони умер в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане на 87-м году жизни из-за лейкемии. Он был госпитализирован 9 июня, но вскоре его состояние ухудшилось.

В июне 2022 года Берлускони говорил, что дважды звонил Путину, не получив ответа. В связи с началом военной операции на Украине лидер «Вперед, Италия» утверждал, что разочаровался в поведении Путина, которого всегда считал «человеком демократии и мира».

В октябре Берлускони сообщил, что восстановил связь с президентом России и добавил, что знал его как «мирного и разумного человека». Он заявил, что российский лидер в день его рождения «прислал 20 бутылок водки и очень трогательное письмо». В ответ он выслал ему бутылки вина «Ламбруско» и «такое же трогательное письмо». После этого он уточнил, что пошутил, когда рассказывал об этом обмене, потому что подарок в виде ящика водки, подаренным Путиным, мог нарушить санкции Евросоюза.

Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. Так, в интервью Corriere dell Sera в 2019 году президент России сказал, что их «связывают многолетние дружеские отношения». Экс-премьер Италии в 2021 году называл Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.

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Сильвио Берлускони Владимир Путин соболезнование
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Сильвио Берлускони фото

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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