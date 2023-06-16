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Путин заявил, что Россия не свернула на путь самоизоляции

Путин: Россия не свернула к самоизоляции, важным принципом остается открытость экономики
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство РИА Новости)

Россия не сворачивала на путь самоизоляции, а курс на открытость остается одним из главных принципов российской экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ, трансляцию вел РБК.

«Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики», — сказал Путин.

С конца февраля западные иностранные компании начали массово прекращать или ограничивать свою деятельность в России. Компании продавали активы, передавали их местному менеджменту, ограничивали инвестиции и объявляли о полном уходе с рынка.

В марте 2022 года, после введения Западом антироссийских санкций, в Кремле признали, что российская экономика переживает трудности. Однако говорить о том, что ограничения сокрушили ее, нельзя, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вместе с санкциями, по его словам, у Москвы появились возможности для развития экономики, достижения ее большей независимости и налаживания новых производств.

Тогда же Путин заверил, что российская экономика останется открытой и в новых условиях. «Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — говорил президент. В сентябре он вновь подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранные бизнесмены приезжали работать в страну.

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Владимир Путин

политик, президент России

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