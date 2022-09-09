Halliburton продала российские активы местному менеджменту

Компания объявила о постепенном уходе с российского рынка в марте. Теперь ее российским бизнесом владеет местный менеджмент

Фото: Andrew Cullen / Reuters

Американская нефтесервисная корпорация Halliburton завершила продажу своих российских активов, говорится в заявлении компании.

«Российский менеджмент теперь владеет и управляет бывшими бизнесом и активами Halliburton в России под названием ООО «БурСервис», которое независимо от Halliburton». — говорится в релизе. Ранее Halliburton оценивала свои российские активы примерно в $340 млн.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 8 сентября 95% ООО «БурСервис» принадлежит ООО «Апстрим Сервисес», которая в свою очередь на 100% с того же дня принадлежит ООО «БурСервис». Согласно сведениям в базе данных СПАРК, ранее «Апстрим Сервисес» полностью принадлежала Halliburton, зарегистрированной в Нидерландах.

Еще 2,5% «БурСервис» принадлежат Илье Пинигину, 1,2% — Максуду Микаилову (он же является гендиректором компании), 1,2% — Роману Жданову. Эти изменения также были внесены в реестр 8 сентября.

Halliburton производит оборудование для бурения скважин и занимается обслуживанием трубопроводов и резервуарных парков, а также разработкой ИТ-решений для нефтегазовой отрасли. Компания является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли. В России корпорация сотрудничала в том числе с такими компаниями, как «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть».

В марте Halliburton объявила о прекращении работы в России в связи с санкциями против страны. «Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов», — поясняли там. Тогда же компания приостановила поставки некоторых запчастей и наименований своей продукции.

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Позже корпорация сообщила, что к 15 мая свернет некоторые контракты в России.