Путин назвал эффективной выбранную в 2022 году экономическую стратегию

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Стратегия, выбранная российскими властями и бизнесом в прошлом году, сработала и набирает силу, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, трансляцию вел РБК.

Путин отметил, что второй квартал 2022 года стал самым трудным для российской экономики и отечественного бизнеса. Тогда, по словам президента, «стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики», «перекраивалась вся ткань деловой и хозяйственной жизни».

«Сегодня <...> можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом, сработала, — сказал президент.

Сейчас позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу, добавил глава государства. В апреле российский ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он должен прибавить более 1%, сказал президент. Он согласился с экспертами, которые полагают, что рост ВВП составит до 1,5%, а возможно, и до 2% год к году.

После начала российской спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные компании начали покидать российский рынок. Против физлиц и компаний были введены санкции, в том числе направленные на ограничение экспорта.

Российские власти называли санкции неэффективными. К ноябрю из России ушли менее 9% западных компаний, говорилось в исследовании экономистов из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймона Эвенетта. В феврале 2023 года Росстат опубликовал отчет, из которого следовало, что реальный ВВП России за 2022 год снизился на 2,1% — меньше, чем в 2020 пандемийном году (2,7%).

В апреле российское Минэкономразвития прогнозировало рост реального ВВП в 2023 году на 1,2% после спада на 2,1% в 2022-м. В ведомстве полагают, что двигателем роста должно стать потребление благодаря сильному росту зарплат. Еврокомиссия тоже улучшила прогноз динамики ВВП России: осенью прошлого года эксперты спрогнозировали спад российской экономики по итогам года на 3,2%, но в мае 2023-го ЕК изменила прогноз. Теперь, по ее оценке, спад должен составить 0,9%. Специалисты Всемирного банка в апрельском отчете сделали вывод, что в 2023 году ВВП страны снизится на 0,2%, в июне они оставили прогноз без изменений.