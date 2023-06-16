Путин назвал эффективной выбранную в 2022 году экономическую стратегию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 15 июн, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 15 июн, 16:09
Интервью Силуанова о платеже бизнеса, о чиновниках за рулем и доходах Финансы, 16:05
Газпромбанк профинансирует создание кампуса в Южно-Сахалинске Пресс-релиз, 16:00
Путин предложил закрепить в законе понятие «частичная занятость» Экономика, 16:00
Путин предложил установить для вузов KPI по занятости выпускников Политика, 15:56
Как помочь подростку стать айтишником и сделать первые шаги в профессии Pro, 15:54
Путин пообещал к 2030 году вдвое увеличить МРОТ Политика, 15:52
Два гола Миранчука вошли в число лучших в сезоне в составе «Торино» Спорт, 15:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин предложил выплачивать пособие на детей, независимо от роста доходов Политика, 15:51
Иранский трейдер заявил о возможности бартера в торговле с Россией Политика, 15:48
Газпромбанк профинансирует создание фармацевтических производств Пресс-релиз, 15:48
Путин назвал эффективной выбранную в 2022 году экономическую стратегию Экономика, 15:46
Силуанов допустил риск превышения запланированного дефицита бюджета Экономика, 15:45
Машины для Бонни и Клайда, Мэла Гибсона и ГИБДД: Ford исполнилось 120 лет Авто, 15:41
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 15:41
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Путин назвал эффективной выбранную в 2022 году экономическую стратегию

Путин: выбранная в 2022 году властями экономическая стратегия сработала и набирает силу
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Стратегия, выбранная российскими властями и бизнесом в прошлом году, сработала и набирает силу, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, трансляцию вел РБК.

Путин отметил, что второй квартал 2022 года стал самым трудным для российской экономики и отечественного бизнеса. Тогда, по словам президента, «стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики», «перекраивалась вся ткань деловой и хозяйственной жизни».

«Сегодня <...> можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом, сработала, — сказал президент.

Сейчас позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу, добавил глава государства. В апреле российский ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он должен прибавить более 1%, сказал президент. Он согласился с экспертами, которые полагают, что рост ВВП составит до 1,5%, а возможно, и до 2% год к году.

После начала российской спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные компании начали покидать российский рынок. Против физлиц и компаний были введены санкции, в том числе направленные на ограничение экспорта.

Российские власти называли санкции неэффективными. К ноябрю из России ушли менее 9% западных компаний, говорилось в исследовании экономистов из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймона Эвенетта. В феврале 2023 года Росстат опубликовал отчет, из которого следовало, что реальный ВВП России за 2022 год снизился на 2,1% — меньше, чем в 2020 пандемийном году (2,7%).

Читайте на РБК Pro
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple
Новый бизнес в Казахстане: каких специалистов придется привозить с собой
На всем готовом: 5 лучших способов использовать нейросети в SMM

В апреле российское Минэкономразвития прогнозировало рост реального ВВП в 2023 году на 1,2% после спада на 2,1% в 2022-м. В ведомстве полагают, что двигателем роста должно стать потребление благодаря сильному росту зарплат. Еврокомиссия тоже улучшила прогноз динамики ВВП России: осенью прошлого года эксперты спрогнозировали спад российской экономики по итогам года на 3,2%, но в мае 2023-го ЕК изменила прогноз. Теперь, по ее оценке, спад должен составить 0,9%. Специалисты Всемирного банка в апрельском отчете сделали вывод, что в 2023 году ВВП страны снизится на 0,2%, в июне они оставили прогноз без изменений.

Теги
Персоны
Владимир Путин стратегия ПМЭФ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Вице-мэр Ефимов сообщил о росте экономики Москвы на 16% за пять лет
Экономика
Набиуллина предупредила о риске возврата к плановой экономике
Экономика
В Петербурге стартует Международный экономический форум
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter