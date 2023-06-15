Swarovski завершила уход из России

Объявленный в этом году полный уход австрийской компании Swarovski из России уже завершен, сообщил ее глава Алексис Назард. На февраль 2022 года в стране было 12 фирменных магазинов сети

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Австрийская компания Swarovski полностью свернула свой российский бизнес, сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова главы компании Алексиса Назарда.

«Полный вывод Swarovski из России, объявленный в этом году, уже завершен», — сказал он.

О решении компании покинуть российский рынок было объявлено в марте 2023 года. Тогда сроки ухода не назывались, однако было обещано, что он состоится «в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

Swarovski AG — австрийская компания, которая специализируется на производстве кристаллов из стекла, украшений и прочих предметов с кристаллами, а также на огранке синтетических и природных драгоценных камней. Кроме того, у компании есть производство оптического оборудования, светильников и люстр. Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис находятся в Австрии, в городе Ваттенс.

Первый фирменный магазин Swarovski в России открылся в 2018 году в Москве. В марте 2022 года компания приостановила онлайн-продажи в России. В марте 2023 года австрийское издание Trend писало, что Swarovski закрыла 12 российских магазинов и свернула онлайн-бизнес в России.

После начала российской военной операции на Украине многие западные компании объявили о приостановке деятельности в России или полностью покинули рынок. По данным экономистов Йельского университета, с февраля 2022 года из России ушла 521 иностранная компания, еще 505 приостановили свою деятельность. Лидер по числу оставшихся в стране компаний — Китай, сразу за ним идут Германия, США и Франция.