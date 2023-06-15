Swarovski завершила уход из России
Австрийская компания Swarovski полностью свернула свой российский бизнес, сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова главы компании Алексиса Назарда.
«Полный вывод Swarovski из России, объявленный в этом году, уже завершен», — сказал он.
О решении компании покинуть российский рынок было объявлено в марте 2023 года. Тогда сроки ухода не назывались, однако было обещано, что он состоится «в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».
Swarovski AG — австрийская компания, которая специализируется на производстве кристаллов из стекла, украшений и прочих предметов с кристаллами, а также на огранке синтетических и природных драгоценных камней. Кроме того, у компании есть производство оптического оборудования, светильников и люстр.
Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис находятся в Австрии, в городе Ваттенс.
Первый фирменный магазин Swarovski в России открылся в 2018 году в Москве. В марте 2022 года компания приостановила онлайн-продажи в России. В марте 2023 года австрийское издание Trend писало, что Swarovski закрыла 12 российских магазинов и свернула онлайн-бизнес в России.
После начала российской военной операции на Украине многие западные компании объявили о приостановке деятельности в России или полностью покинули рынок. По данным экономистов Йельского университета, с февраля 2022 года из России ушла 521 иностранная компания, еще 505 приостановили свою деятельность. Лидер по числу оставшихся в стране компаний — Китай, сразу за ним идут Германия, США и Франция.