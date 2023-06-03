Володин передал Эрдогану привет от Путина

Володин на инаугурации президента Турции Эрдогана передал ему привет от Путина

Реджеп Тайип Эрдоган и Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана передал ему привет от российского президента Владимира Путина, сообщила «Дума ТВ» в своем телеграм-канале.

Володин представляет Россию на мероприятии. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял это тем, что Путин не получал приглашения посетить инаугурацию и в Турции нет практики участия иностранных лидеров в таких мероприятиях.

Краткая беседа председателя Госдумы с Эрдоганом состоялась в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, которые прибыли на инаугурацию. Церемония проходит в Президентском комплексе Бештепе в столице Турции Анкаре.

На инаугурации Эрдоган принес присягу и получил протокол о победе во втором туре президентских выборов. На церемонии присутствовали 21 глава государства, 13 премьер-министров и другие политики. Эрдоган официально стал президентом Турции, он будет занимать эту должность пять лет.

Реджеп Эрдоган находится у власти 20 лет: с 2003 по 2014 год он был премьер-министром Турции, а после конституционной реформы занял пост президента и находился в должности в течение двух сроков.

По Конституции президент Турции не может находиться на посту более двух сроков. Однако Минюст страны «обнулил» второй срок Эрдогана, заявив, что он не идет в счет после того, как страна перешла от парламентской к президентской форме правления в 2017 году.

Президентские выборы в Турции прошли в мае. В первом туре, который проходил 14 мая, участвовали четыре кандидата. Ни один из них не набрал более половины голосов. Эрдоган получил 49,51%, а его главный соперник, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Второй тур голосования состоялся 28 мая. По результатам окончательных подсчетов бюллетеней, Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу — 47,82%.