Володин передал Эрдогану привет от Путина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Анкару затопило после ливня в день инаугурации Эрдогана. Видео Общество, 20:14
ПСЖ объявил об уходе Месси Спорт, 20:12
«Зенит» продлил контракт с основным голкипером Спорт, 20:04
В Воронеже обрушилась опора Каменного моста Общество, 19:59
Патриарх сообщил, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год Общество, 19:51
Семак повторил рекорд «Зенита» по победам в качестве тренера Спорт, 19:29
Володин передал Эрдогану привет от Путина Политика, 19:29
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Власти Запорожья сообщили о взрывах в Мелитополе и Бердянске Политика, 19:05
Три российские теннисистки вышли в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 19:04
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:04
«Факел» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ Спорт, 18:59
«Крылья» победили «Спартак» и сохранили прописку в РПЛ Спорт, 18:59
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии Спорт, 18:58
ЦСКА завоевал первые за пять лет медали чемпионата России по футболу Спорт, 18:55
Политика ,  
0 

Володин передал Эрдогану привет от Путина

Володин на инаугурации президента Турции Эрдогана передал ему привет от Путина
Реджеп Тайип Эрдоган и Вячеслав Володин
Реджеп Тайип Эрдоган и Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана передал ему привет от российского президента Владимира Путина, сообщила «Дума ТВ» в своем телеграм-канале.

Володин представляет Россию на мероприятии. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял это тем, что Путин не получал приглашения посетить инаугурацию и в Турции нет практики участия иностранных лидеров в таких мероприятиях.

Краткая беседа председателя Госдумы с Эрдоганом состоялась в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, которые прибыли на инаугурацию. Церемония проходит в Президентском комплексе Бештепе в столице Турции Анкаре.

На инаугурации Эрдоган принес присягу и получил протокол о победе во втором туре президентских выборов. На церемонии присутствовали 21 глава государства, 13 премьер-министров и другие политики. Эрдоган официально стал президентом Турции, он будет занимать эту должность пять лет.

Реджеп Эрдоган находится у власти 20 лет: с 2003 по 2014 год он был премьер-министром Турции, а после конституционной реформы занял пост президента и находился в должности в течение двух сроков.

По Конституции президент Турции не может находиться на посту более двух сроков. Однако Минюст страны «обнулил» второй срок Эрдогана, заявив, что он не идет в счет после того, как страна перешла от парламентской к президентской форме правления в 2017 году.

Читайте на РБК Pro
Инвесторы избавляются от бумаг «Магнита». Стоит ли это делать
«Мы в центре мегатренда». Зачем в США делают ставку на инвестиции в мусор
Выкупаем бизнес у иностранного владельца. Практические советы
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией

Президентские выборы в Турции прошли в мае. В первом туре, который проходил 14 мая, участвовали четыре кандидата. Ни один из них не набрал более половины голосов. Эрдоган получил 49,51%, а его главный соперник, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Второй тур голосования состоялся 28 мая. По результатам окончательных подсчетов бюллетеней, Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу — 47,82%.

Теги
Персоны
Вячеслав Володин Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Турция инаугурация
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Эрдоган указал в декларации долги на $230 тыс.
Политика
Эрдоган стал президентом Турции до 2028 года
Политика
Пашинян посетит инаугурацию Эрдогана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter