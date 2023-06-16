ТАСС: ВСУ предприняли попытку контрнаступления под Новобахмутовкой в ДНР и попали в засаду

ТАСС сообщил о попавших в засаду под Новобахмутовкой 17 военных ВСУ

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Украинские военные предприняли попытку контрнаступления в районе села Новобахмутовка в ДНР, но попали в засаду российских сил, сообщил ТАСС представитель силовых ведомств ДНР. Новобахмутовка находится примерно в 30 км к северу от Донецка.

По словам собеседника агентства, российские военные взяли в плен 17 военнослужащих из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение было отправлено в атаку без должной поддержки артиллерии, уточнил источник.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные принимают «исчерпывающие меры», чтобы прорвать оборону российских сил в Артемовске (украинское название — Бахмут). Российская армия делает все, чтобы не допустить прорыва, отметил он. Ситуацию на левом и правом флангах от города Пушилин назвал «напряженной», но контролируемой российскими военными.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказывал о подготовке наступления ВСУ в районе Орехова.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление. Он охарактеризовал ситуацию в целом как «не самую лучшую», но «в целом позитивную».