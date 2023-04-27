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Путин поручил представить предложения по изучению истории спецоперации

Путин поручил министерствам представить предложения по изучению истории спецоперации
Путин поручил Минобороны и Минобрнауки до конца сентября представить предложения по организации изучения истории спецоперации. Также президент поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям спецоперации
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил Минобороны, Минобрнауки и РАН до 30 сентября представить предложения по организации изучения истории спецоперации на Украине, сообщает Кремль.

«Минобрнауки России рассмотреть совместно с Минобороны России и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» вопрос об организации изучения истории специальной военной операции и по итогам рассмотрения представить соответствующие предложения», — сказано в перечне поручений президента.

Помимо этого, глава государства поручил Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям операции и подвигам ее участников.

В начале апреля министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что новый учебник истории для старших классов школ, который сейчас разрабатывает Минпросвещения, раскроет причины начала спецоперации на Украине. «Летом планируем выпустить учебники для 10–11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать. Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО», — отмечал министр.

Помощник президента России Владимир Мединский говорил в интервью телеканалу РБК, что, будучи министром культуры, предлагал ограничить учебник новейшей истории страны 1999 годом — избранием на пост президента Владимира Путина. Однако, по его словам, тогда его не поддержало ученое сообщество. «Я как раз считал, что на этом надо ставить точку (на 1999 годе. — РБК). Нет, ученые сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», — утверждал Мединский.

По словам помощника президента, сейчас он понял, что ошибался, увидев, как историю стали использовать в политических целях. Как считает Мединский, сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной. В интервью он напомнил об украинизации при большевиках, коллаборационизме на Западной Украине во время Великой Отечественной войны, выделении Украины в независимое государство, «при том что ни одна законная процедура, которой требовало законодательство СССР, проведена не была».

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В пресс-службе Рособрнадзора в середине апреля сообщали, что вопросы о военной операции включат в ЕГЭ, после того как новый учебник по истории с соответствующими темами поступит в школы и ученики пройдут материал.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
спецоперация Военная операция на Украине Владимир Путин история Минобороны Минобрнауки
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Владимир Путин

политик, президент России

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