Глава Rheinmetall Паппергер: концерн не сможет поставить Украине танки Leopard в этом году

Производитель исключил поставку Leopard Украине из Германии в этом году

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall не сможет поставлять танки Leopard Украине в этом году, заявил в интервью Bild глава компании Армин Паппергер.

Сейчас у компании есть 22 машины Leopard 2, которые можно подготовить к эксплуатации и доставить на Украину, и около 88 танков Leopard 1, но Rheinmetall не сможет профинансировать их ремонт без помощи властей — сумму затрат концерн оценивает в несколько сотен миллионов евро. Паппергер сказал, что «даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев», то поставка начнется не раньше, чем в начале 2024 года.

15 июня Bild сообщила, что Швейцария может продать Германии 25 из 96 списанных танков Leopard для модернизации и отправки на Украину. Верхняя палата швейцарского парламента накануне проголосовала за снятие с вооружения Leopard — условие, позволяющее поставлять их в Германию. За одобрение предстоит проголосовать нижней палате.

Танки Leopard Украина получает от европейских стран: Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, поставки Leopard 2 обещали Польша, Германия, Канада и другие. Первые такие машины прибыли на Украину в марте. Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник говорил, что Германия передала Киеву 18 танков Leopard 2.

Россия осуждает передачу западной военной техники Украине. Президент России Владимир Путин говорил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине.