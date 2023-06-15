Bild узнал о плане Швейцарии продать Германии 25 танков Leopard для ВСУ
Швейцария может продать Германии 25 из 96 списанных танков Leopard для модернизации и отправки на Украину, сообщает издание Bild.
Верхняя палата швейцарского парламента 14 июня проголосовала за снятие с вооружения танков Leopard — условие, позволяющее поставлять их в Германию. Теперь за одобрение предстоит проголосовать нижней палате.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня выступил в швейцарском парламенте с видеообращением. По данным Bild, национал-консервативная Швейцарская народная партия (SVP) намерена пропустить его выступление, назвав это вмешательством в швейцарскую политику.
«Мы должны быть осторожны, чтобы постепенно не углубиться в этот конфликт», — заявил глава партии Томас Аесши.
Депутаты-«зеленые» и социал-демократы выступают за усиление поддержки Украины, а депутаты-консерваторы ссылаются на 200-летний нейтралитет Швейцарии, который позволил ей избежать войн, отмечает Bild.
Позднее SRF сообщила, что Зеленский поблагодарил Швейцарию за присоединение к санкциям ЕС, блокировку российских средств и гуманитарную помощь. И призвал страну придерживаться более четкого курса в отношении поставок оружия, присоединившись к европейским партнерам.
Правительство Швейцарии 24 мая поддержало предложение вывести из эксплуатации 25 танков Leopard 2, чтобы продать их в Германию немецкой компании-производителю Rheinmetall. С такой просьбой к конфедерации обратились министры экономики и обороны Германии Роберт Хабек и Борис Писториус. В Минобороны Швейцарии заверили, что танки не будут переданы Украине, а останутся в Германии или у союзников по НАТО или ЕС.
7 июня сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать произведенные в стране оружие и боеприпасы в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, если та «прибегает к своему праву на самооборону в соответствии с международным публичным правом».
Россия неоднократно критиковала передачу западной военной техники Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что такие поставки лишь добавят Киеву проблем.