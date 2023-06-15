Bild узнал о плане Швейцарии продать Германии 25 танков Leopard для ВСУ

Bild: Швейцария может продать Германии 25 танков Leopard для отправки на Украину

Верхняя палата парламента Швейцарии выступила за снятие с вооружения 25 танков Leopard для продажи Германии и отправки Украине. Нижней палате предстоит вынести решение по данному вопросу, пишет Bild

Танк Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Швейцария может продать Германии 25 из 96 списанных танков Leopard для модернизации и отправки на Украину, сообщает издание Bild.

Верхняя палата швейцарского парламента 14 июня проголосовала за снятие с вооружения танков Leopard — условие, позволяющее поставлять их в Германию. Теперь за одобрение предстоит проголосовать нижней палате.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня выступил в швейцарском парламенте с видеообращением. По данным Bild, национал-консервативная Швейцарская народная партия (SVP) намерена пропустить его выступление, назвав это вмешательством в швейцарскую политику.

«Мы должны быть осторожны, чтобы постепенно не углубиться в этот конфликт», — заявил глава партии Томас Аесши.

Депутаты-«зеленые» и социал-демократы выступают за усиление поддержки Украины, а депутаты-консерваторы ссылаются на 200-летний нейтралитет Швейцарии, который позволил ей избежать войн, отмечает Bild.

Позднее SRF сообщила, что Зеленский поблагодарил Швейцарию за присоединение к санкциям ЕС, блокировку российских средств и гуманитарную помощь. И призвал страну придерживаться более четкого курса в отношении поставок оружия, присоединившись к европейским партнерам.

Правительство Швейцарии 24 мая поддержало предложение вывести из эксплуатации 25 танков Leopard 2, чтобы продать их в Германию немецкой компании-производителю Rheinmetall. С такой просьбой к конфедерации обратились министры экономики и обороны Германии Роберт Хабек и Борис Писториус. В Минобороны Швейцарии заверили, что танки не будут переданы Украине, а останутся в Германии или у союзников по НАТО или ЕС.

7 июня сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать произведенные в стране оружие и боеприпасы в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, если та «прибегает к своему праву на самооборону в соответствии с международным публичным правом».

Россия неоднократно критиковала передачу западной военной техники Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что такие поставки лишь добавят Киеву проблем.