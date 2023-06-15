Песков заявил, что разговор с Путиным помог бы Шольцу «сбросить шоры»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным помог бы немецкому лидеру узнать российскую позицию «из первоисточника». Такое мнение в интервью ведущему Павлу Зарубину выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Может быть, даже было бы хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы из первоисточника узнать по крайней мере нашу позицию. Может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию», — сказал он.

По его словам, никаких новостей о таком разговоре пока не было. 10 июня Шольц сообщил о планах в ближайшее время пообщаться с Путиным — Песков предположил, что речь идет скорее о неком «гипотетическом намерении».

«Общаться друг с другом несмотря ни на что — это абсолютно нормальный атрибут международных отношений», — подчеркнул Песков.

Глава правительства Германии, говоря о возможном разговоре с Путиным, обещал в беседе призвать его вывести войска с Украины. В Кремле прежде говорили, что Путин открыт для диалога, а основная цель такого общения для Москвы — защита собственных интересов. При этом вывод войск Москва неоднократно исключала.

Последний раз канцлер Германии и президент России общались в декабре 2022 года. Путин объяснил, что причиной ударов Москвы по целям на Украине является взрыв на Крымском мосту, а Шольц призвал его найти дипломатический выход из ситуации.