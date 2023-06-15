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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил, что «спокойствия пока не предвидится»

Зампред Совбеза Медведев: России не нужны НАТО и Украина в этом альянсе

Медведев заявил, что «спокойствия пока не предвидится»
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Спокойствия в зоне военной операции на Украине пока не предвидится, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством оружия.

Одной из задач встречи он назвал оценить темпы поставок средств поражения. «Тем более что спокойствия пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать? Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны», — сказал он.

Ближайший саммит НАТО пройдет в Вильнюсе в июле. Столтенберг 14 июня пообещал на этом мероприятии подать четкий сигнал, что в будущем альянс видит Украину своей частью. К этому призывал президент Украины Владимир Зеленский.

Российские власти называют недопущение Украины в НАТО одной из главных целей военной операции.

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Украина НАТО Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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