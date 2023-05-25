Глава украинской разведки рассказал о тяжелом ранении

Буданов рассказал, что во время конфликта в Донбассе получил несколько ранений. Один из осколков остался в теле, сообщил он

Кирилл Буданов (Фото: gur.gov.ua)

Во время конфликта в Донбассе глава украинской разведки Кирилл Буданов получил три ранения, одно из них было тяжелым — обломок мины попал под сердце. Об этом Буданов рассказал в интервью «Новому времени».

«Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но, в принципе, жить можно», — сказал Буданов.

Он не уточнил, когда именно был ранен.

Буданову 37 лет. Начальником главного управления разведки Минобороны Украины он был назначен в 2020 году, спустя два года получил звание генерал-майора. В России Буданов заочно арестован по делу о взрыве на Крымском мосту.

Несколько дней назад российские телеграм-каналы сообщили о ранении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. В частности, военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник писал, что военный находится в критическом состоянии в госпитале. По словам собеседника «РИА Новости», главком получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате российского ракетного удара. Залужному провели трепанацию черепа, и он не сможет продолжить службу, сообщил собеседник агентства.

В Киеве заявляли, что главком «на месте» и «выполняет свою работу». 24 мая, после сообщения «РИА Новости», секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что президент заслушал доклад, представленный Залужным.