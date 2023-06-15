Песков назвал проверку Ельцин-центра нормальной деятельностью Минюста

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В Кремле не в курсе намерения Минюста проверить деятельность Ельцин-центра, но считают это нормальным в рамках полномочий ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Мы не в курсе и не знаем, что стало поводом для такой проверки. Но с другой стороны, это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — сказал он.

Минюст начал проверять Ельцин-центр в Екатеринбурге на деятельность иноагента, сообщал замглавы ведомства Олег Свириденко в ответ на вопрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Депутат заявил, что циркулируют «спекуляции на предмет того, что деятельность Ельцин-центра, попадает она под иноагента, не попадает она под иноагента, осуществление деятельности, недеятельности, вся его внутренняя кухня». Он спросил, есть ли возможность провести комплексную проверку, «раз и навсегда прекратить все эти споры».

В Ельцин-центре сообщили РБК, что отнеслись к этому спокойно, поскольку «содержательная и финансовая» деятельность учреждения соответствует закону, а отчетность центра «абсолютно прозрачна и публикуется на сайте Президентского центра». «Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин-центра иностранным агентом нет и быть не может», — заключили в центре.