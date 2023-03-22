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В Екатеринбурге произошел пожар в здании первого музея Ельцина

В Екатеринбурге произошел пожар в здании с офисом уральского «Мемориала» и музеем Ельцина
МЧС подозревает, что пожар в восьмиэтажном здании был вызван поджогом, в уральском «Мемориале» назвали ситуацию очень подозрительной. В прошлом декабре организацию заставили съехать с прошлого офиса после жалобы казаков
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге произошел пожар на улице Коминтерна на площади 50 кв. м, пострадали фасад и кровля восьмиэтажного «административного здания учебно-информационного центра», сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Речь идет о здании на улице Коминтерна, 16, где находится новый офис уральского отделения правозащитной организации «Мемориал», признанного иностранным агентом и ликвидированного в России, пишет местный портал It's My City. В этом же доме располагается офис Уральского центра Б.Н. Ельцина, основное здание находится по адресу ул. Бориса Ельцина, 3

Огонь тушили 29 человек с девятью единицами техники, к 2:21 по местному времени пожар ликвидировали, в 3:10 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

«Инспектор государственного пожарного бюро рассматривает все версии и причины данного происшествия, в том числе и поджог. Поджог — одна из версий, которые рассматриваются», — сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС России по Свердловской области.

По данным МЧС, во время пожара пострадали три автомобиля. В уральском «Мемориале» рассказали It's My City, что огонь от автомобиля перебросился на фасад, сильно повредил окна, но сами помещения и имущество остались целыми. «Очень повезло, что огонь был только на фасаде, дальше не пошел. Иначе бы все сгорело», — рассказал представитель уральского «Мемориала».

РБК обратился за комментарием в уральский «Мемориал».

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«Уральский мемориал» недавно переехал в это здание. В конце прошлого года администрация Екатеринбурга потребовала от организации к 20 марта освободить подвальное помещение на Ленина, 99, которое «Уральский мемориал» занимал 17 лет.

По словам властей города, организация задолжала за аренду помещений 11,7 тыс. руб., руководство «Мемориала» заверило, что исправно переводило выплаты. Расторжение срока аренды последовало за требованием местной казаческой организации «Хутор екатерининский» выселить «Мемориал» из занимаемого помещения. В начале декабря казаки обратили внимание главы города Алексея Орлова на то, что «Мемориал» занимается вопросом политических репрессий при наличии статуса иноагента.

«Я понимаю, что есть и среди моих казаков репрессированные. Я понимаю, что много несправедливости было. Но такую войну Великую Отечественную выиграть… Если бы реально такие репрессии были, выиграл бы народ такую войну? Значит, что-то здесь нечисто», — предположил представитель «Хутор екатерининский» Игорь Ермаков. Он заверил, что «никто бы слово» не сказал правозащитной организации, если бы она занималась «добрыми делами, в политику бы не лезла».

В прошлом октябре «Мемориал» стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
«Мемориал» Екатеринбург Свердловская область Пожар МЧС
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