Ельцин-центр ответил на проверку Минюста о возможном признании иноагентом

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В Ельцин-центре «спокойно отнеслись» к информации о том, что Минюст начал проверку на предмет возможного признания иноагентом. Об этом РБК сообщила первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина Людмила Телень.

«Вся наша деятельность — и содержательная и финансовая — осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации» и нашим уставом», — указали там.

В Ельцин-центре сообщили, что отчетность центра «абсолютно прозрачна и публикуется на сайте Президентского центра». Также организация отчитывается перед попечительским советом. «Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин-центра иностранным агентом нет и быть не может», — заключили в центре.

О том, что Минюст начал «глубокую проверку» Ельцин-центра, ранее сообщил замминистра Юрий Свириденко. По его словам, она проводится после запроса депутата. «Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже налицо, то, вероятнее всего, наверное, да... Мы ничего не прячем», — сказал Свириденко, отвечая на вопрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Он заявил о том, что циркулируют «спекуляции на предмет того, что деятельность Ельцин-центра, попадает она под иноагента, не попадает она под иноагента, осуществление деятельности, недеятельности, вся его внутренняя кухня». Он спросил, есть ли возможность провести комплексную проверку, «раз и навсегда прекратить все эти споры».