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Михалков высказался за закрытие «Ельцин-центра»

Никита Михалков выступил против деятельности «Ельцин-центра» и предложил его закрыть
Вместо него должен появиться «честный» музей современной истории, считает режиссер. В Кремле ранее на призывы закрыть Ельцин-центр заявляли, что надо обсуждать конкретные случаи, а «как таковой институт осуждать вряд ли, можно»
Ельцин Центр, Екатеринбург
Ельцин Центр, Екатеринбург (Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press)

Режиссер Никита Михалков выступил против деятельности «Ельцин-центра» и предложил его закрыть. Об этом он заявил в ходе сессии «Бесогон и право» на Петербургском международном юридическом форуме.

Свою позицию Михалков объяснил тем, что дети, приходя туда, видят «ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас», а «свет в окошке» — лишь «единственный человек, который пришел и все это поменял».

«Причем это не значит, что не должно быть музея первого президента России, ни в коем случае, но не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны — это «мерзость и дерьмо» и только святые девяностые сделали меня таким счастливым», — сказал режиссер (цитата по «РИА Новости»).

При этом, по его словам, «Ельцин-центр» ломать не надо — вместо него должен появиться «честный» музей современной истории, «где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело, к чему это может привести».

РБК направил запрос в «Ельцин-центр».

Летом прошлого года Михалков в своей передаче «БесогонТВ» призвал признать «Ельцин-центр» иноагентом. Он посчитал «несправедливым», что бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (включен в реестр иноагентов) попал в реестр Минюста, а «Ельцин-центр» — нет. «А разве Ельцин-центр наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы»?» — утверждал Михалков.

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В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать слова режиссера напомнили о наличии в законе «определенных критериев иноагента». «И Минюст, собственно говоря, руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что «к сожалению, незнаком с этим призывом» Михалкова.

Позднее замглавы Заксобрания Свердловской области, депутат от КПРФ Александр Ивачев спросил главу региона Евгения Куйвашева об отношении к предложению партии разорвать договор о безвозмездной аренде помещения, где находится Ельцин-центр, или вовсе закрыть его. Куйвашев в ответ напомнил, что Ельцин-центр был создан в соответствии с федеральным законом о защите исторического наследия российских президентов. Мероприятия, которые там проводятся, помогают экономить бюджетные деньги на его содержание, добавил он. Песков тогда призвал «говорить о каких-то конкретных случаях [распространения антигосударственной повестки], если таковые имеются», а осуждать центр как таковой, по его словам, «вряд ли, наверное, можно».

Летом лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл создание Ельцин-центра «национальным позором» и утверждал, что его «специально соорудили американцы». На него тратят примерно 12 млрд руб. каждый год, говорил он. Вдова Бориса Ельцина Наина назвала слова Зюганов «несусветной чушью».

25 февраля, на следующий день после начала военных действий на Украине, Ельцин-центр призвал остановить их. Позднее это заявление исчезло со страницы центра. В пресс-службе учреждения объяснили это требованием правоохранительных органов.

Ельцин-центр (фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина») — некоммерческая организация, носящая имя первого президента России. Его самый известный проект — одноименный музей в Екатеринбурге. Президентский центр Б.Н. Ельцина был создан в соответствии с принятым в 2008 году федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». В соответствии с ним центр был создан администрацией президента. Попечительский совет Ельцин-центра возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно.

Финансирование центра предусмотрено как из бюджета, так и от пожертвований и дохода от его деятельности. В феврале 2021 года исполнительный директор центра Александр Дроздов рассказывал, что годовой бюджет Ельцин-центра достигает 500–550 млн руб., из которых 300 млн руб. выделяет государство. Согласно данным годовой бухгалтерской отчетности организации за 2019 год (последняя из доступных), в 2019 году центр получил более 646 млн руб., из которых 62 млн — прибыль от предпринимательской деятельности (к ней, например, относится реализация билетов).

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Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Никита Михалков Ельцин-центр
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