Минюст начал «глубокую» проверку Ельцин-центра на признание иноагентом

Минюст ведет «глубокую» проверку Ельцин-центра на вопрос иноагентства. В самой организации подчеркивают, что оснований для признания иноагентом нет, бюджет у музея «незначительный» и полностью подотчетен

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минюст проверяет Ельцин-центр в Екатеринбурге на деятельность иноагента, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Так он ответил на вопрос депутата Андрея Альшевских, заявившего о циркулирующих «спекуляциях на предмет того, что деятельность Ельцин-центра, попадает она под иноагента, не попадает она под иноагента, осуществление деятельности, недеятельности, вся его внутренняя кухня». Он спросил, есть ли возможность провести комплексную проверку, «раз и навсегда прекратить все эти споры».

«Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже налицо, то, вероятнее всего, наверное, да... Мы ничего не прячем», — сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Ельцин-центр занимается сохранением, изучением и осмыслением исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х. В попечительский совет входят глава администрации президента Антон Вайно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вдова первого президента Наина Ельцина и др.

Ельцин-центр подчеркивал, что оснований для признания его иностранным агентом нет. Ему не раз предлагали «довольно весомые суммы», даже когда законодательство об иноагентах было более мягким, но «как-то Господь миловал, нам хватало средств», рассказывал в интервью RTVI директор Александр Дроздов.

«Мы сдаем отчет, естественно, в котором все это отражено. Наша субсидия тоже не секрет. Я специально еще раз назову, потому что удивляюсь ребятам, которые ленятся зайти на сайт и открыть наш баланс, наш бюджет, — это всего 372 миллиона рублей в год. Я вас уверяю, это по сравнению с другими фондами незначительная сумма», — пояснил Дроздов.

Дроздов напомнил, что здание Ельцин-центра ему не принадлежит, оно находится в госсобственности, но организация оплачивает коммунальные услуги и несет другие издержки для деятельности музея на 210 млн в год.

Прошлой осенью Минюст объяснил, что Ельцин-центр создали как «центр исторического наследия первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина», а потому по закону «О центрах исторического наследия президентов...» Минюст не контролирует его деятельность и не проводит проверок в отношении центра.

«Таким образом, главное управление не наделено полномочиями по принятию решения о включении некоммерческих организаций в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — заявили тогда в ведомстве.

Кремль отмечал, что некоторые эпизоды, связанные с работой Ельцин-центра, «действительно вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности». «А дальше нужно руководствоваться строго законом каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.