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Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности для переговоров

Представитель МИДа Захарова: Украина отвергает все возможности для переговоров с Россией
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге на ПМЭФ.

«Все возможности для переговоров киевский режим сам себе заблокировал на законодательном уровне», — сказала она. Захарова отметила, что не знает подобных прецедентов в мире. По ее мнению, Киев отвергает возможности для переговоров «в угоду Западу».

Захарова напомнила о недавнем заявлении советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка о мирных инициативах, которые выдвинули государства, не задействованные в конфликте. Он сказал, что ведения переговоров «вообще не существует ни «русско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов». По его мнению, вести их «бессмысленно, опасно и убийственно» для Украины и Европы.

Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала спецоперации в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно и в режиме видеосвязи. Однако большого прогресса в переговорах достигнуто не было.

В Кремле неоднократно говорили, что готовы к переговорам, но не видят ни желания, ни готовности к ним со стороны Украины. «Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Москве связывают нежелание украинских властей вести переговоры с позицией западных стран. «Мы понимаем, что ключ к решению проблем на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники», — заявлял президент Владимир Путин.

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