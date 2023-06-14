Захарова призвала Париж объяснить желание Макрона посетить саммит БРИКС

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Париже должны объяснить намерения президента Франции Эмманюэля Макрона посетить саммит БРИКС, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь? Это пусть они сами и расскажут. Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце», — считает она. Дипломат пояснила, что «речь идет об организации, в которую они не входят и в отношении которой они не испытывали даже политеса».

БРИКС объединяет пять стран: Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. В этом году саммит принимает ЮАР 22–24 августа.

О том, что Макрон в телефонном разговоре 3 июня спросил президента ЮАР Сирила Рамафосу о возможности посетить саммит БРИКС, накануне сообщила L'Opinion. Просьба Макрона застала Рамафосу врасплох, отмечает издание.

На прошлой неделе газета The Guardian сообщала, что ЮАР может отказаться от проведения у себя саммита БРИКС. Издание связывает это с попыткой избежать международного давления из-за ордера на арест президента России Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом. Страна как сторона Римского статута МУС должна исполнить решение суда в Гааге. Агентство Reuters писало, что саммит могут перенести в Китай.



В Кремле говорили, что Россия будет представлена на встрече «на должном уровне». Представитель президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ЮАР и другие страны-партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС.