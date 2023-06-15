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Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения словами «дорогой друг»

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения и назвал его «дорогим другом»
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Президент России Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму, в которой поздравил его с 70-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», _ говорится в телеграмме.

В поздравлении Путин отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай добился «впечатляющих успехов». Переизбрание Генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Председателем КНР подтвердило «широкую поддержку» его политики, считает российский президент.

«Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», — добавил Путин. По его мнению, недавний визит Си Цзиньпина в Россию «придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества». Российский президент заявил, что рассчитывает на продолжение совместной работы.

Си Цзиньпин прилетал в Москву 20 марта, его визит продлился два дня. Посещение России стало его первой зарубежной поездкой после переизбрания председателем КНР. Он объяснил это «исторической логикой». «Мы являемся друг другу крупнейшими соседними державами», — говорил он.

В Москве Путин и Си Цзиньпин провели неформальную встречу и переговоры. Председатель КНР назвал российского президента дорогим другом и поблагодарил его за «положительную оценку развитию и строительству Китая». Путин в свою очередь охарактеризовал уровень отношений как «наивысший за всю историю развития».

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По итогам визита Си Цзиньпина лидеры двух стран подписали два совместных документа: о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

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Владимир Путин Си Цзиньпин поздравление день рождения юбилей
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Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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