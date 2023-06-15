Мэр Майами подал документы для регистрации своей кандидатуры в выборах президента США

Мэр Майами присоединился к президентской гонке в США

Мэр города Майами в американском штате Флорида Фрэнсис Суарес подал документы в Федеральную избирательную комиссию, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента США, сообщает издание Politico. Он будет баллотироваться от республиканской партии.

Таким образом, Суарес становится третьим кандидатом из Флориды после бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора штата Рона ДеСантиса.

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