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Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи вступил в президентскую гонку в США

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи объявил о намерении участвовать в выборах президента

Бывший губернатор штата Нью-Джерси (2010-2018) Крис Кристи заявил о намерении баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на выборах 2024 года. Об этом написал на своей странице в Twitter.

«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, потому что правда все еще имеет значение. Нам нужны лидеры, которые готовы встать и сказать все, как есть. Вот о чем эта кампания», — написал Кристи.

По словам Кристи, он единственный кандидат, способный побороться с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Кристи присоединился к целому ряду республиканцев, которые уже объявили о намерении участвовать в президентской гонке от Республиканской партии. Среди них: экс-президент Дональд Трамп, его вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также сенатор Том Скотт. По данным Reuters, о выдвижении вскоре объявит и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам.

От демократической партии о своем участии объявили действующий президент США Джо Байден, племянник Дж. Ф. Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший и филантропистка Марианна Вильямсон.

Теги
выборы президента США Нью-Джерси США губернаторы
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