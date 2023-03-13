Богомаз: в Брянской области обстреляли деревню Грудская и село Некислица

Богомаз сообщил об обстреле деревни Грудская и села Некислица

Фото: Google Maps

В Брянской области обстрелу вооруженных сил Украины подверглись деревня Грудская и село Некислица в Севском районе, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома», — написал он.

По его словам, в эти населенные пункты выдвинулись оперативные службы.

Утром Богомаз сообщал об обстреле деревни Раковка в Климовском районе области. В результате были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка, также было нарушено энергоснабжение.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, регулярно подвергается обстрелам.

Предыдущий раз об атаке Богомаз сообщал 10 марта. Тогда обстрелу подвергся поселок Белевица Погарского района, никто не пострадал. Раковку также обстреливали за день до этого, 9 марта.