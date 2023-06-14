ВСУ обстреляли из «Градов» село в Белгородской области

Гладков: село Соболевка в Белгородской области попало под обстрел из «Градов»

Фото: сервис Google Maps

Село Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Снаряды «Града» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Повреждены пять частных домов, есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия: там повреждены административное здание и четыре единицы техники.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. В Валуйском городском округе за 13 июня был зафиксирован один минометный обстрел: снаряд был выпущен по селу Новопетровка, пострадавших и разрушений не было.