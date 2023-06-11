Польша отвергла данные о причастности к подрывам «Северных потоков»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
«Китай проигрывает». Почему компании выносят производство за пределы КНР Pro, 09:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:19
Мысли как НЛО: простые техники для поиска нестандартного решения Pro, 09:15
АвтоВАЗ откажется от завышающих цены дилеров Бизнес, 09:10
В России в полтора раза выросло число столкновений самолетов с птицами Бизнес, 09:01
Летний портфель: время ли покупать акции и какие выбрать в сезон отпусков Инвестиции, 09:00
В Белгородской области остановили движение электричек Политика, 08:58
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Лидер ХДС словами Меркель объяснил появление «Альтернативы для Германии» Политика, 08:44
Польша отвергла данные о причастности к подрывам «Северных потоков» Политика, 08:32
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:27
Оливейра нокаутировал Дариуша в первом бою UFC после поражения Махачеву Спорт, 08:16
В Госдуме объяснили, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды Общество, 07:56
Россиянин оказался в шаге от завоевания второго Кубка Стэнли Спорт, 07:44
После стрельбы в Стокгольме погиб подросток Общество, 07:26
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Польша отвергла данные о причастности к подрывам «Северных потоков»

Правительство Польши отвергло данные WSJ о причастности к подрывам «Северных потоков»
WSJ ранее сообщила о «польском следе» в деле о подрыве газопроводов, однако причастности властей республики к инциденту следователи не выявили. Варшава назвала публикацию проявлением «информационного шума»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша не имела отношения к взрывам на газопроводах проекта «Северный поток», нет оснований связывать республику с этими событиями, заявил в Twitter координатор польских спецслужб в правительстве республики Станислав Жарын.

«На этот счет уже много месяцев муссируются различные теории и гипотезы. Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение истинной картины событий», — написал Жарын.

Накануне источники The Wall Street Journal рассказали о новых уликах немецких следователей. Они выяснили, что яхта «Андромеда», предположительно использованная подрывниками, заходила в польские воды. Кроме того, на территории республики находился логистический центр операции, замеченный в немецком порту белый фургон, который использовали диверсанты, имел польские номерные знаки. Судно было арендовано с помощью базирующегося в Варшаве туристического агентства, эту организацию считают «частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой».

Издание обратило внимание, что несмотря на широкие связи между следственными ведомствами Германии и Польши, немецкое ведомство не стало делиться с польскими коллегами находками, те узнали о них из СМИ. Источники WSJ отметили, что у Германии нет доказательств причастности властей Польши ко взрывам.

The Washington Post писала, ссылаясь на источники, что Вашингтон за несколько месяцев до инцидента узнал о намерениях Киева подорвать трубопроводы с помощью группы водолазов. Эти сведения были получены США от разведок одной из стран Европы. Все причастные к операции подчинялись непосредственно украинскому главкому Валерию Залужному, а президент Владимир Зеленский об операции не знал, говорилось в данных разведки. Издание поясняло, что неосведомленность президента Украины дала ему возможность не врать, отрицая свою причастность к диверсии.

«Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — говорит Зеленский.

Москва также считает, что к взрывам Украина не имеет отношения. Президент Владимир Путин возлагает вину на «англосаксов», считая, что подрыв отвечал их интересам и они имели технические возможности для такой операции. По его мнению, те после ограничительных мер приступили «к диверсиям — невероятно, но факт». США и Великобритания отвергают свою причастность к взрывам, как и любой другой страны НАТО.

Читайте на РБК Pro
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
Супераппы — технология 2023 года: как это использовать бизнесу
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»

Берлин сообщал, что доказательств причастности России к взрывам также нет.
 



 


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Северный поток
Материалы по теме
De Tijd узнала о подозрениях ЦРУ против Украины из-за «Северных потоков»
Политика
WP сообщила, что США знали о планах Киева подорвать «Северные потоки»
Политика
Россия не получила от США разъяснений по взрывам на «Северных потоках»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter