МАГАТЭ проверит данные об атаке дронов на связанную с ЗАЭС электростанцию

Запорожская АЭС (Фото: Reuters)

Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с Запорожской АЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе, говорится в сообщенииагентства. МАГАТЭ проверит эту информацию.

Распределительное устройство Запорожской ТЭС ранее использовалось для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС. Однако три месяца назад последняя остававшаяся линия подачи энергии от ТЭС к атомной электростанции была повреждена и выведена из строя.

«Генеральный директор Гросси сказал, что МАГАТЭ рассчитывает дать независимую оценку этой информации, для чего необходимо получить доступ к распределителю Запорожской ТЭС», — говорится в заявлении.

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