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Антонов заявил, что США подталкивают ситуацию на Украине к трагедии

Посол Антонов: США все глубже втягиваются в украинский конфликт

США все больше погружаются в пучину украинского конфликта и подталкивают ситуацию к еще большей трагедии, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал решение Белого дома предоставить Украине очередной пакет военной помощи.

«В Вашингтоне не хотят отказываться от своей магистральной цели по нанесению России стратегического поражения на поле боя. От неонацистов требуют результата — прорыва российских позиций. <...> Американским политикам нужен успех для оправдания бездумной линии на украинском направлении, для подтверждения целесообразности трат и демонстрации «успехов» в борьбе с Российской Федерацией накануне предстоящих в 2024 г. президентских выборов в США», — заявил он.

Антонов подчеркнул, что поставки вооружения не смогут переломить ситуацию в зоне боевых действий. Западная техника превратится в груду искореженного металла, заявил дипломат.

Новый пакет военной помощи Украине, выделенный США, включает, среди прочего, боеприпасы для систем ПВО и ракетных комплексов HIMARS, противотанковое оружие, зенитные системы Stinger, десять бронетранспортеров Stryker и более 22 млн патронов для стрелкового оружия. Общая сумма 40-го пакета помощи составила $325 млн.

В мае Пентагон сообщил, что с начала военной операции направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд. Российское руководство неоднократно предупреждало, что западные поставки оружия Украине только усугубят ситуацию и затянут конфликт, но на исход спецоперации повлиять не смогут.

Теги
Анатолий Антонов США Украина посольство России в США
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