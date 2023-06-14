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США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн

Блинкен: США выделят Украине новый пакет военной помощи на $325 млн

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Этот пакет будет включать боеприпасы для систем ПВО и ракетных комплексов HIMARS, противотанковое оружие, бронетехнику и другие снаряды и военную технику. В Пентагоне добавили, что Украине также передадут зенитные системы Stinger, десять бронетранспортеров Stryker и более 22 млн патронов для стрелкового оружия.

Несколько дней назад США предоставили Киеву пакет военной помощи на $2,1 млрд. В него вошли, среди прочего, ракеты для систем ПВО Patriot, системы противовоздушной обороны HAWK и ракеты к ним, беспилотные летательные аппараты Puma. Воружения не будут поставлены немедленно со складов — на выделенную сумму будут заключаться контракты с производителями и зарубежными поставщиками.

В мае Пентагон сообщил, что с начала военной операции направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд. Российское руководство неоднократно предупреждало, что западные поставки оружия Украине только усугубят ситуацию и затянут конфликт, но на исход спецоперации повлиять не смогут. Эти поставки — крайне опасные шаги, которые угрожают европейской и глобальной безопасности, заявлял посол России в США Анатолий Антонов.

Теги
военная помощь Украина Энтони Блинкен Пентагон РСЗО HIMARS
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