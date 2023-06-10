Посол счел новую помощь Киеву нежеланием США решить конфликт дипломатично

США, предоставив Украине очередной пакет военной помощи, не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

«Очевидно, что возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов. Их приоритет — лоббировать интересы военно-промышленного комплекса», — сказал Антонов.

По его мнению, представители американской администрации «не сделали ничего», чтобы усадить властей Украины за стол переговоров.

Накануне, 9 июня, Минобороны США заявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $2,1 млрд. В него вошли ракеты для систем ПВО Patriot, системы противовоздушной обороны HAWK и ракеты к ним, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma и т.д.

Однако этот пакет помощи связан с фондом «Инициатива по оказанию помощи Украине» (USAI). Это означает, что поставки предполагают оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет, а не для немедленного применения на поле боя. То есть средства из такого пакета тратят не на то, чтобы извлечь оружие из запасов США, а чтобы сделать заказ или приобрести технику у производителей.