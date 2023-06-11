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Гладков назвал число получивших единоразовые выплаты жителей

Белгородский губернатор Гладков: единоразовые выплаты получили почти 19 тыс. человек

Единоразовые выплаты в 10 тыс. руб. получили почти 19 тыс. жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно, — к сожалению, сейчас это невозможно», — написал он, подчеркнув, что власти стараются максимально быстро выполнить эту работу.

Гладков добавил, что от жителей региона поступает много вопросов. Он попросил граждан обращаться за ответами в администрации районов и округов, а также в организации социальной защиты.

В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский округ. На фоне обстрелов власти объявили добровольную эвакуацию, также временно отселили граждан, проживающих в населенных пунктах Краснояружского, Белгородского и Волоконовского районов, Грайворонского и Валуйского округов.

Гладков пообещал, что жители получат от властей две выплаты. Позже он сообщил, что с 9 июня им начнут перечислять по 10 тыс. руб. Следующие выплаты будут позже, объявил губернатор.

Две единоразовые выплаты получат отселенные жители следующих муниципалитетов:

  • Белгородский район: села Журавлевка, Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка, Нехотеевка;
  • Валуйский городской округ: село Логачевка, хутор Пригодные Тополи, хутор Нижние Мельницы, село Бутырки, село Вегировка, село Бирюч;
  • Волоконовский район: хутор Старый;
  • Грайворонский городской округ: село Козинка, село Гора-Подол, село Глотово;
  • Краснояружский район: село Староселье;
  • Шебекинский городской округ: село Середа, город Шебекино, поселок городского типа Маслова Пристань, поселок Красное, поселок Ленинский, село Безлюдовка, село Вознесеновка, село Нехотеевка, село Графовка, село Зиборовка, поселок Шебекинский, село Муром, хутор Мухин, село Маломихайловка, село Нежеголь, село Новая Таволжанка, село Щигоревка, село Ржевка, хутор Панков, хутор Ржавец, хутор Марьино, село Архангельское.
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Гладков назвал число получивших единоразовые выплаты жителей
Гладков назвал число получивших единоразовые выплаты жителей

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Белгородская область Вячеслав Гладков выплаты
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