Гладков назвал число получивших единоразовые выплаты жителей

Единоразовые выплаты в 10 тыс. руб. получили почти 19 тыс. жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно, — к сожалению, сейчас это невозможно», — написал он, подчеркнув, что власти стараются максимально быстро выполнить эту работу.

Гладков добавил, что от жителей региона поступает много вопросов. Он попросил граждан обращаться за ответами в администрации районов и округов, а также в организации социальной защиты.

В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский округ. На фоне обстрелов власти объявили добровольную эвакуацию, также временно отселили граждан, проживающих в населенных пунктах Краснояружского, Белгородского и Волоконовского районов, Грайворонского и Валуйского округов.

Гладков пообещал, что жители получат от властей две выплаты. Позже он сообщил, что с 9 июня им начнут перечислять по 10 тыс. руб. Следующие выплаты будут позже, объявил губернатор.