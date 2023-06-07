Белый дом оценил, до какого срока хватит денег на поддержку Украины

Кирби из Белого дома: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени

Белый дом располагает сейчас достаточными средствами, чтобы продолжать оказывать помощь Украине до осени 2023 года. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациями Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге, трансляция которого велась в Facebook Белого дома (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

«У нас достаточно финансирования, как я говорил ранее, для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года (завершается осенью. — РБК)», — сказал Кирби в ходе брифинга.

Если действующей администрации понадобится дополнительное финансирование, она обратится в конгресс, продолжил он.

По данным на конец мая, с начала военных действий на Украине в феврале 2022 года сумма военной помощи, которую США выделили Киеву, превысила $37,6 млрд. В последний пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для противовоздушной обороны. Это уже 39-й пакет военной помощь США Украине.

В России осуждают поставки Украине вооружения, власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта. Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт.