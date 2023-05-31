США выделили пакет помощи для Киева на $300 млн с ПЗРК Stinger и боеприпасами для Patriot

В новый пакет помощи США для Украины вошли Avenger и ракеты для Patriot

США передадут Украине боеприпасы для систем HIMARS, Patriot и беспилотников, артиллерийские и танковые снаряды и другое вооружение

ПЗРК Stinger (Фото: Samuel King Jr. / U.S. Air Force / ABACAPRESS.COM / Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью $300 млн, сообщается на сайте Пентагона.

В него вошли дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для противовоздушной обороны. Также в списке вооружений 105-мм танковые боеприпасы, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, боеприпасы для беспилотников.

Новый пакет станет 39-м изъятием военного оборудования из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года, отмечает CNN. С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года сумма военной помощи, которую выделили Соединенные Штаты, превысила $37,6 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме говорил, что поступившие на Украину системы ПВО «защищают жизни в наших городах и этим создают глобальный бренд безопасности для демократии», однако для создания полноценного «воздушного щита» стране необходимы современные истребители, в том числе F-16. США ранее отказывали в передаче Киеву военных самолетов, однако 24 мая в Пентагоне заявили, что Украина получит истребители F-16 в долгосрочной перспективе, но они не будут применены в нынешнем контрнаступлении.

В России осуждают поставки Украине вооружения, власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта. Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт.