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Правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль

Правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний
Вид на Дом правительства РФ
Вид на Дом правительства РФ (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, сообщили в Минфине.

«Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет», — говорится в сообщении.

Налог не затронет компании, созданные после 2020 года, и компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы не превышает 1 млрд руб. Помимо этого, обязательство не коснется компаний малого и среднего бизнеса, организаций — плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и добычи угля. Для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, отметили в Минфине.

Правительственный законопроект о добровольном однократном взносе в бюджет был внесен в Госдуму в начале июня. В пояснительной записке говорится, что налог на сверхприбыль принесет в казну около 300 млрд руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, комментируя законопроект, говорил, что идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу, а не государству. По его словам, компании решили «скинуться и заплатить» единоразовый взнос, чтобы избежать повышения налогов.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщал РБК, что союз поддерживает текущую версию законопроекта о налоге на сверхприбыль прошлых лет (так называемом windfall tax), но настаивает на доработке принципиально значимых деталей. Например, нормы, позволяющие заплатить налог в 2023 году в формате обеспечительного платежа по эффективной ставке 5%, сформулированы нечетко, посчитали в РСПП.

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«Ведомости» со ссылкой на документы писали, что в Минюсте изначально посчитали, что некоторые положения законопроекта о налоге на сверхприбыль прошлых лет противоречат ст. 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. В частности, в отзыве Минюста говорится, что правительство России не объяснило сущность нового понятия — налоги чрезвычайного характера, а также их цели и допустимые случаи введения. Кроме того, в ведомстве отмечали, что налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. В Минюсте также сочли, что часть бизнеса получила необоснованное освобождение от налога.

Позже в ведомстве заявили, что все их замечания были урегулированы и к текущей версии проекта закона замечаний нет.

Теги
правительство Минфин налог на прибыль
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