Шохин призвал доработать детали законопроекта о налоге на сверхприбыль

РСПП поддержал параметры расчета налога на сверхприбыль прошлых лет, однако указал на ряд неопределенностей в законопроекте, несущих риски для бизнеса. Их нужно доработать до внесения документа в Госдуму, настаивает Шохин

Александр Шохин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддерживает текущую версию законопроекта о налоге на сверхприбыль прошлых лет (так называемом windfall tax), однако настаивает на доработке принципиально значимых деталей. Об этом сообщил президент союза Александр Шохин на просьбу РБК прокомментировать ход законопроекта.

Законопроект 5 июня был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По информации Шохина, он будет рассмотрен кабмином на заседании во вторник 6 июня, однако в пресс-службе правительства РБК уточнили, что в этот день законопроект рассматриваться не будет. После одобрения на заседании правительства законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

РБК направил запрос в Минфин России.

«Мы поддерживаем текущие базовые параметры расчета налога на сверхприбыль, изложенные в законопроекте, и считаем важным не менять их на дальнейших стадиях прохождения законопроекта», — заявил Шохин.

Согласно проекту закона, налог на сверхприбыль будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 годы над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 годах. Прибыль определяется по данным налогового учета (сумма налоговых баз по налогу на прибыль). Ставка устанавливается в размере 10%, а налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Однако ставка может быть уменьшена до 5%, если организация уплатит взнос досрочно — с 1 октября по 30 ноября 2023 года — в виде обеспечительного платежа.

Минфин оценивал, что бюджет может получить около 300 млрд руб. за счет этого взноса.

Предложения РСПП

Шохин напомнил о предложениях РСПП по законопроекту, которые являются «принципиально значимыми для минимизации рисков бизнеса».

Нормы, позволяющие заплатить налог в 2023 году в формате обеспечительного платежа по эффективной ставке 5%, сформулированы нечетко, считают в РСПП. Это приводит к риску уплаты налога по ставке 10%, указал Шохин.

Возврат или зачет хотя бы одной копейки обеспечительного платежа, уплаченного в октябре–ноябре 2023 года, приведет к росту ставки налога до 10%.

В законопроекте отсутствуют нормы, регулирующие влияние последующего уточнения обязательств по налогу на прибыль за искомые годы (2018, 2019, 2021, 2022) на налог на сверхприбыль. Как пояснил Шохин, налогоплательщики рискуют доплачивать налог на сверхприбыль всегда по ставке 10% (в случае увеличения обязательств по налогу на прибыль) и не иметь возможности вернуть переплаченный налог на сверхприбыль (в случае уменьшения обязательств по налогу на прибыль).

«Считаем важным урегулировать данные вопросы до внесения законопроекта в Государственную Думу», — подчеркнул президент РСПП.

Критика Минюста

Ранее «Ведомости» и Forbes сообщили о критическом отзыве Минюста на законопроект о налоге на сверхприбыль. Он, впрочем, не повлиял на одобрение документа правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Минюст счел, что обложение налогом сверхприбыли прошлых лет не соответствует статье 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы. Минюст отметил также, что в законопроекте не объясняется сущность нового понятия, которое вводится в Налоговый кодекс, — «налоги чрезвычайного характера», их цели и допустимые случаи введения.

Законопроект не определяет и правовую природу обеспечительного платежа, порядок его внесения и возврата. Это нарушает принцип определенности или ясности налогообложения, указано в отзыве.

Кроме того, в Минюсте полагают, что часть бизнеса получила необоснованное освобождение от налога. Так, предполагается, что налог на сверхприбыль прошлых лет не коснется пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), нефте- и газодобывающих, нефтеперерабатывающих и угольных компаний, производителей сжиженного природного газа. Также от налога освободят малый и средний бизнес, участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений и организации, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год равна или меньше 1 млрд руб.

Эти исключения также вызывают обеспокоенность РСПП. «РСПП неоднократно отмечал, что любые решения о выведении из-под нового налога отдельных секторов не должны приводить к росту нагрузки на остальной бизнес. Надеемся, что этот принцип будет выдержан», — отметил Шохин.

Утром 6 июня в Минюсте сообщили, что к текущей версии заокнопроекта у них замечаний нет. «Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).