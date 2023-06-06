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Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции

Минюст посчитал, что налог на сверхприбыль прошлых лет противоречит Конституции
Правкомиссия одобрила законопроект Минфина о windfall tax. Минюст среди прочего отметил, что положения законопроекта противоречат ст. 57 Конституции о том, что законы о новых налогах не имеют обратной силы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина о налоге на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), однако в Минюсте считают, что некоторые его положения противоречат Конституции. Об этом сообщают «Ведомости» и Forbes со ссылкой на документы.

В отзыве Минюста на законопроект говорится, что обложение налогом сверхприбыли прошлых лет не соответствует ст. 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. В ведомстве отмечают, что правительство не объяснило сущность нового понятия, которое появится в Налоговом кодексе — налоги чрезвычайного характера, а также их цели и допустимые случаи введения.

Кроме того, считают в Минюсте, часть добывающих отраслей получила необоснованное освобождение от налога. «Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. <...> Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными», — цитируют «Ведомости» отзыв министерства.

Как пишет газета, в обновленной версии законопроекта налог на сверхприбыль прошлых лет предлагается не распространять на пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Также от налога освободят организации, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалось равной или меньше 1 млрд руб., передает Forbes.

Ранее от налога освободили нефте- и газодобывающие, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей сжиженного природного газа, участников реестра малых и средних предприятий и соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В Минфине ранее отмечали, что для этих отраслей повысили фискальную нагрузку в прошлом году.

По данным «Ведомостей» и «Интерфакса», остальные параметры законопроекта не изменились: ставку налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. В случае уплаты сбора заранее — с 1 октября по 30 ноября 2023 года — ставка будет уменьшена в два раза до 5%.Документ рассмотрят на ближайшем заседании правительства, а после — внесут в Госдуму.

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В начале февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что кабмин обсуждает с бизнесом идею однократного добровольного взноса, пояснив, что у многих компаний за первые три квартала прошлого года «результаты были сильно в плюс». Министр финансов Антон Силуанов говорил, что посредством взноса власти рассчитывают собрать около 300 млрд руб.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минюст налог на прибыль Минфин законопроект Конституция
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