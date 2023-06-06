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Минюст снял замечания к введению налога на сверхприбыль

Минюст России заявил об отсутствии замечаний к законопроекту о налоге на сверхприбыль
Замечания Минюста к новой версии законопроекта о налоге на сверхприбыль урегулированы с заинтересованными органами. Ранее в министерстве отмечали, что налоги должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Все замечания Минюста России по предыдущим законопроектам о налоге на сверхприбыль были урегулированы, и к текущей версии проекта закона замечаний нет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности», — подчеркнули в ведомстве (цитата по ТАСС).

В Минюсте России находились на рассмотрении законопроект «О внесении изменений в часть 1 и статью 270 части 2 Налогового кодекса России» и проект федерального закона «О налоге на сверхприбыль прошлых лет».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на документы писали, что в Минюсте считают, что некоторые положения законопроекта противоречат ст. 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

В частности, в отзыве Минюста говорится, что правительство России не объяснило сущность нового понятия — налоги чрезвычайного характера, а также их цели и допустимые случаи введения.

Кроме того, в ведомстве отмечали, что налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Более того, по оценке министерства, не были предоставлены основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога.

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В новой версии законопроекта предлагается не распространять налог на сверхприбыль на пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), а также организации, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год равна или меньше 1 млрд руб.

От налога ранее освободили нефте- и газодобывающие, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей СПГ, участников реестра малых и средних предприятий и соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Ставку налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Если сбор будет оплачен заранее, то ставку уменьшат до 5%.

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Минюст сверхприбыль налоги законопроект
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