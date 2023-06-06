Минюст снял замечания к введению налога на сверхприбыль
Все замечания Минюста России по предыдущим законопроектам о налоге на сверхприбыль были урегулированы, и к текущей версии проекта закона замечаний нет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности», — подчеркнули в ведомстве (цитата по ТАСС).
В Минюсте России находились на рассмотрении законопроект «О внесении изменений в часть 1 и статью 270 части 2 Налогового кодекса России» и проект федерального закона «О налоге на сверхприбыль прошлых лет».
Ранее «Ведомости» со ссылкой на документы писали, что в Минюсте считают, что некоторые положения законопроекта противоречат ст. 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
В частности, в отзыве Минюста говорится, что правительство России не объяснило сущность нового понятия — налоги чрезвычайного характера, а также их цели и допустимые случаи введения.
Кроме того, в ведомстве отмечали, что налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Более того, по оценке министерства, не были предоставлены основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога.
В новой версии законопроекта предлагается не распространять налог на сверхприбыль на пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), а также организации, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год равна или меньше 1 млрд руб.
От налога ранее освободили нефте- и газодобывающие, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей СПГ, участников реестра малых и средних предприятий и соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
Ставку налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Если сбор будет оплачен заранее, то ставку уменьшат до 5%.