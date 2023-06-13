Белоусов назвал windfall tax на ₽300 млрд идеей бизнеса

Первый вице-премьер Белоусов: инициатором налога на сверхприбыль стал бизнес, а не власти

Идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу, а не государству, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, компании решили «скинуться и заплатить» единоразовый взнос, чтобы избежать повышения налогов

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет (так называемого windfall tax) были предприниматели, а не чиновники, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью в рамках ПМЭФ-клуба (полная версия — в эфире телеканала РБК). По его словам, представители бизнеса предпочли разовый взнос в бюджет повышению налоговых ставок.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога, про 300 млрд руб., принадлежит бизнесу, а не государству <…>. Они же [бизнесмены] умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — сказал Белоусов.

В феврале глава РСПП Александр Шохин заявлял РБК, что инициатива единоразового взноса впервые прозвучала на заседании бюро правления бизнес-объединения в прошлом декабре. Тогда он называл эту идею нереализуемой и предлагал несколько альтернатив — от повышения налога на прибыль на 0,5 п.п. до выпуска ОФЗ нового типа.

После того как власти и бизнес сошлись на идее добровольного взноса, по словам первого вице-премьера, «начались нюансы», потому что предстояло определить, «кто сколько» заплатит. Ход переговорного процесса Белоусов охарактеризовал как «паноптикум». Он выразил сомнение, что предприниматели захотят повторно уплатить взнос в следующем году.

«Сомневаюсь, что такое желание есть. Потому что в этом году доходы бизнеса очень сильно припали, по крайней мере по динамике, по сравнению с прошлым годом. Даже в нашем прогнозе динамика доходов, прибыль прибыльных предприятий ниже, чем в прошлом году. А если общую брать прибыль, то она растет меньше 1% в текущих ценах. Это очень мало», — сказал первый вице-премьер.

Среди причин снижения доходов Белоусов назвал ситуацию на рынке труда, которая провоцирует увеличение затрат на фонд оплаты труда.

«Мы гордимся, и cлава богу, что у нас низкая безработица. Она оборачивается другой стороной — это дефицит рабочей силы. Дефицит рабочей силы гонит вверх зарплату. Это хорошо. Тянутся реальные доходы. Тянется спрос, растут рынки, но у бизнеса растут издержки. И поэтому доходы падают, это давит на инвестиции», — заявил он.

По словам Белоусова, «бизнес сам должен разобраться, что у него происходит», и представить предложения по вопросу налогов.

«Я знаю, что они предложения [в сфере налогов] вырабатывают. Нам лучше один раз принять решения, их обсудив со всеми, с кем только можно — с бизнесом, с профсоюзами, с общественными организациями, Думой, Советом Федерации и так далее. Должно пройти достаточно широкое обсуждение, хотя бы на уровне принципов. Дальше их воплотить и постараться хотя бы пять лет прожить без существенных изменений», — заключил он.

Правительственный законопроект о добровольном однократном взносе в бюджет был внесен в Госдуму в начале июня. Согласно проекту, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 годы над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019-м. Ставка устанавливается в размере 10%, а налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Однако ставка может быть уменьшена до 5%, если организация уплатит взнос досрочно — с 1 октября по 30 ноября 2023-го — в виде обеспечительного платежа.