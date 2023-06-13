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Первый полет самолета SSJ New состоится в ближайшее время

Глава Минпромторга Мантуров: в ближайшее время состоится первый полет самолета SSJ New

Самолет Sukhoi Superjet (SSJ) New в ближайшее время совершит первый полет, до конца года лайнер с импортозамещенной компонентной базой и двигателями ПД-8 получит сертификат типа. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Первый полет в импортозамещенном облике произойдет в ближайшее время», — сказал он.

До конца года самолет получит сертификат типа, после чего начнутся поставки заказчикам, в первую очередь авиакомпании «Аэрофлот».

Sukhoi Superjet New — это импортозамещенная версия самолета Sukhoi Superjet 100. В июне прошлого года «Ведомости» ознакомились со списком основных компонентов, требующихся для замены иностранных приборов на российские, — в перечне было упомянуто 64 наименования комплектующих.

В марте летающие на Superjet компании сообщили, что столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США. Первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов говорил, что ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet до полного прекращения полетов всего парка воздушных судов.

В апреле гендиректор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП), входящего в госкорпорацию «Ростех», Александр Войт говорил, что первый полет обновленного самолета запланирован на май. Компания разрабатывает для самолета бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации и пульты управления.

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